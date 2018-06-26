Ученые: Вазелин при обработке ран может быть опасен
Вазелин может быть опасен при обработке ран: к такому выводу пришли ученые в ходе своих исследований. Как известно, эту мазеподобную жидкость до сих пор часто используют в медучреждениях как для обычных пациентов, так и для спортсменов.
Особенно популярен вазелин у боксеров: им обрабатывают рубцы и разрывы тканей при травмах. Оказалось, что воздействие вазелина на травмированную ткань может негативно сказаться на процессе заживления. Кроме того, есть риск попадания инфекции в раневую поверхность.
Поскольку вазелин не дает травмированной коже нарастить тонкий слой для затягивания раны, ученые советуют в первые полчаса не обрабатывать раневую поверхность вазелином.
Особенно популярен вазелин у боксеров: им обрабатывают рубцы и разрывы тканей при травмах. Оказалось, что воздействие вазелина на травмированную ткань может негативно сказаться на процессе заживления. Кроме того, есть риск попадания инфекции в раневую поверхность.
Поскольку вазелин не дает травмированной коже нарастить тонкий слой для затягивания раны, ученые советуют в первые полчаса не обрабатывать раневую поверхность вазелином.
Наука
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 18:55