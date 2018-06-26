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Ученые: Вазелин при обработке ран может быть опасен

Вазелин может быть опасен при обработке ран: к такому выводу пришли ученые в ходе своих исследований. Как известно, эту мазеподобную жидкость до сих пор часто используют в медучреждениях как для обычных пациентов, так и для спортсменов.

Ученые: Вазелин при обработке ран может быть опасен


Особенно популярен вазелин у боксеров: им обрабатывают рубцы и разрывы тканей при травмах. Оказалось, что воздействие вазелина на травмированную ткань может негативно сказаться на процессе заживления. Кроме того, есть риск попадания инфекции в раневую поверхность.

Поскольку вазелин не дает травмированной коже нарастить тонкий слой для затягивания раны, ученые советуют в первые полчаса не обрабатывать раневую поверхность вазелином.
 
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Наука
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 18:55
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