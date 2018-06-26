Ученые: Древние египтяне умирали от онкологии

Следы опасного недуга сохранились в останках, живших в стране 3000 лет назад. Среди 1000 людей тогда было 5 пациентов с такой проблемой, а сейчас показатели увеличились на 50%, если посмотреть статистику разных стран. Рак был найден у ребенка, имеющего лейкемию, после которого ректальный аналог имел мужчина в возрасте 50 лет.Остальные 4 мумии заразились вирусом папилломы. Ученые подчеркнули, что продолжительность жизни в древности была ниже, чем сегодня, так что нельзя точно выяснить количество египтян, пострадавших от болезни.