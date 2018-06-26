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Центробанк: Ситуация на российском финансовом рынке в мае была стабильной

Бюллетень Центробанка раскрыл состояние финрынка России на май месяц. По их сведениям, финрынок стабилен с тенденцией полного преодоления трудностей из-за апрельских санкций США к активам чиновников правительства и "кремлевских" частных компаний за рубежом.

По мнению чиновников Центробанка, изложенного в 27-м бюллетене "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки" - состояние финансового рынка в мае было стабильным. Также в этом отчете утверждается, что разгромный эффект санкций США против российских чиновников из правительства Дмитрия Медведева и компаний прекратился и потому оттока капиталов из страны нет. Для подтверждения этого приводятся статданные, что за 2 недели с 22 мая по 6 июня вложения в рособлигации федзайма выросли на 34 млрд рублей.

Центробанк: Ситуация на российском финансовом рынке в мае была стабильной


Независимые эксперты при этом обращают внимание на панические настроения среди инвесторов в российские фонды, которые установили антирекорд, когда за предыдущий месяц вывели из России более $2 млрд, обвалив рубль до минимальных значений с начала года. Продолжают действовать и фундаментальные риски: падение промпроизводства (-23%); снижение производства сельхозпродукции (-7% от урожайности зерновых); рост безработицы (до 5,2 млн человек по данным Росстата и до 15 млн человек - по сведениям специалистов рынка труда); снижение капитализации "Газпрома" (с 540 млрд рублей в 2013 году, до 50 млрд рублей в 2017 году).
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:54
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