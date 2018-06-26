Анфиса Чехова пофилософствовала на тему яркой, но короткой жизни
Анфиса Чехова опубликовала на своей страничке в Instagram пост, в котором, пофилософствовала на тему яркой, но короткой жизни. На такие размышления звезду натолкнула судьба Фриды Кало де Ривера, у изображения которой, Чехова сфотографировалась.
Анфиса Чехова считает Фриду женщиной, которая ярко жила, как хотела, вне зависимости от общественного мнения. Мексиканка по-настоящему любила и писала красивые картины. К сожалению телеведущая не знает, как сложилась её жизнь, поэтому просит своих подписчиков просветить её в этом вопросе.
Анфиса Чехова уверена, что женщины с темпераментом "плохо заканчивают" - они проживают яркую, насыщенную, но, к сожалению, недолгую жизнь. По мнению телеведущей, исключением является Элизабет Тейлор, которая дожила до долгой старости, за счёт связи с молодыми любовниками. Звезда поинтересовалась у поклонников, какая, по их мнению, жизнь лучше - яркая или размеренная.