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Беременная Алена Савкина довела маму Ильи Яббарова до истерики

Беременной участнице телепроекта «Дом-2» Алене Савкиной приходится нелегко. Мало того, что она ежедневно ссорится со своими родственниками и Ильей Яббаровым, так еще и пришлось объясняться перед будущей свекровью.

Несколько дней назад женщина приехала в периметр, и по словам девушки, не в самом лучшем настроении.

Беременная Алена Савкина довела маму Ильи Яббарова до истерики

«Когда у нас были конфликты, Илья звонил маме, и так получилось, что он все рассказал. Естественно, она переживала, и на таких эмоциях приехала к нам сюда. Она сказала, что мы ее до истерики довели», - рассказала Алена.

Сейчас ей удалось объясниться перед мамой Яббарова, найти подход и правильные слова, а потому отношения с ней наладились. Кроме того, помириться удалось и с самим Ильей.

Савкина признается, что некоторое недопонимание у них с возлюбленным все-таки есть, однако она считает, что без этого не бывает отношений.

Теперь девушка ждет приезда своей мамы, чтобы помириться с ней, а также попросить ее наладить контакт с будущим зятем – Ильей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:54
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