Беременная Алена Савкина довела маму Ильи Яббарова до истерики

«Когда у нас были конфликты, Илья звонил маме, и так получилось, что он все рассказал. Естественно, она переживала, и на таких эмоциях приехала к нам сюда. Она сказала, что мы ее до истерики довели», - рассказала Алена.

Несколько дней назад женщина приехала в периметр, и по словам девушки, не в самом лучшем настроении.Сейчас ей удалось объясниться перед мамой Яббарова, найти подход и правильные слова, а потому отношения с ней наладились. Кроме того, помириться удалось и с самим Ильей.Савкина признается, что некоторое недопонимание у них с возлюбленным все-таки есть, однако она считает, что без этого не бывает отношений.Теперь девушка ждет приезда своей мамы, чтобы помириться с ней, а также попросить ее наладить контакт с будущим зятем – Ильей.