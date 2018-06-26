Анфиса Чехова заявила, что готова сменить пол ради волосатой груди

Известная телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что ее фигура всегда привлекала много внимания, при этом вызывая восхищение как среди мужской половины населения, так и среди женской. Многие девушки с такими же пышными формами, как и у знаменитости смогли получить дополнительную уверенность в себе.Телеведущая гордится своим телом, поэтому никогда бы не решилась на пластическую операцию или смену своего пола. Но при этом последний сценарий кажется Чеховой привлекательным исключительно из-за волосатой груди. Анфиса считает, что именно эта зона у мужчин наиболее соблазнительная.Говоря о материнстве, известная телеведущая отметила, что решилась на вторые роды, но только если бы ей посчастливится встретить любимого мужчину, от которого ей захочется иметь детей.Впрочем, на данный момент Анфиса Чехова не находится в активном поиске возлюбленного и больше не старается понравиться всем подряд, поскольку уже давно поняла, что самое главное, это всегда оставаться самой собой.