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Анфиса Чехова заявила, что готова сменить пол ради волосатой груди

Телеведущая Анфиса Чехова откровенно рассказала о возможности смены пола. По словам знаменитости, если бы она дала свое согласие на подобную операцию, то это было бы исключительно ради волосатой груди.

Известная телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что ее фигура всегда привлекала много внимания, при этом вызывая восхищение как среди мужской половины населения, так и среди женской. Многие девушки с такими же пышными формами, как и у знаменитости смогли получить дополнительную уверенность в себе.

Анфиса Чехова заявила, что готова сменить пол ради волосатой груди

Телеведущая гордится своим телом, поэтому никогда бы не решилась на пластическую операцию или смену своего пола. Но при этом последний сценарий кажется Чеховой привлекательным исключительно из-за волосатой груди. Анфиса считает, что именно эта зона у мужчин наиболее соблазнительная.

Говоря о материнстве, известная телеведущая отметила, что решилась на вторые роды, но только если бы ей посчастливится встретить любимого мужчину, от которого ей захочется иметь детей.

Анфиса Чехова заявила, что готова сменить пол ради волосатой груди

Впрочем, на данный момент Анфиса Чехова не находится в активном поиске возлюбленного и больше не старается понравиться всем подряд, поскольку уже давно поняла, что самое главное, это всегда оставаться самой собой.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 18:36
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