В Красноярском крае зафиксирована вспышка бешенства среди диких лис

Дело в том, что дикие лисы контактируют с домашними животными и бродячими собаками, а те, в свою очередь, с человеком. Поэтому под угрозой – здоровье населения края.Зам.министра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин подчеркнул, что вирус бешенства постоянно мигрирует среди животных: в мае в Минусинске и Уярском районе, в июне – в Ужурском районе. А совсем недавно лиса, зараженная вирусом бешенства, появилась в Железногорске.