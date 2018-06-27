В Красноярском крае зафиксирована вспышка бешенства среди диких лис
В Законодательном собрании Красноярского края прозвучало заявление, что зафиксирована вспышка бешенства у диких лис, которые являются разносчиками опасного вируса, угрожающего здоровью и жизни человека. Установлено 28 случаев за 2018 год.
Дело в том, что дикие лисы контактируют с домашними животными и бродячими собаками, а те, в свою очередь, с человеком. Поэтому под угрозой – здоровье населения края.
Зам.министра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин подчеркнул, что вирус бешенства постоянно мигрирует среди животных: в мае в Минусинске и Уярском районе, в июне – в Ужурском районе. А совсем недавно лиса, зараженная вирусом бешенства, появилась в Железногорске.
Дело в том, что дикие лисы контактируют с домашними животными и бродячими собаками, а те, в свою очередь, с человеком. Поэтому под угрозой – здоровье населения края.
Зам.министра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин подчеркнул, что вирус бешенства постоянно мигрирует среди животных: в мае в Минусинске и Уярском районе, в июне – в Ужурском районе. А совсем недавно лиса, зараженная вирусом бешенства, появилась в Железногорске.
Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 01:00