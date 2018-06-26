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Британские ученые нашли останки колючего пришельца из кембрийского периода

Британские ученые нашли останки колючего пришельца из кембрийского периода. Это чудовище имело щупальца на плавниках и охотилось на свою добычу в воде.

Пока эксперты не могут отнести особь к животным, потому что она сильно отличается от знакомых видов, живших на планете 2 миллиона лет назад. Также их заинтересовали развитые органы чувств Allonnia nuda вместе с другими нюансами внешнего вида.

Британские ученые нашли останки колючего пришельца из кембрийского периода


Данное существо может стать важным звеном для изучения древних обитателей Земли. Оно было покрыто колючками и поразило ученых огромным желудком, но еще передвигалось по дну. Сто лет назад аналог уже был замечен исследователями, но тогда они причислили свою находку к роду дельфинов.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:36
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