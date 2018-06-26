Ученые: Морские звезды-мутанты не страдают от смертельных недугов
Американские ученые исследовали геномы морских звезд – мутантов и выяснили, что они почти не изменились. Потому эти виды не страдают от смертельных недугов.
Они заметили, что в последнее время гибель обитателей глубин сократилась, но эпидемия 2013 г уничтожила 81% их сородичей. Во время таких негативных процессов звезды стали изменять ДНК, получив гены, способные вырабатывать сильный иммунитет. Раньше опасные вирусы поражали 20 видов животных, умирающих через несколько дней.
Сейчас калифорнийские особи возрождают популяцию и не реагируют на такие нюансы. Специалисты решили изучить процессы мутации, чтобы применить знания для спасения людей.