Шведы выбрали технический музей, а хорваты - усадьбу Рукавишниковых
Как сообщили в пресс-центре ЧМ-2018 Нижегородской области, из обширной экскурсионной программы, организованной для иностранных туристов в рамках проведения чемпионата мира по футболу, болельщики из Швеции выбрали технический музей. А хорваты предпочли усадьбу Рукавишниковых.
Нижний Новгород подготовил поистине разнообразнейшую культурную программу для многочисленных гостей города, которые приехали на ЧМ. Причем мероприятия ориентированы на определенные страны. Например, в день матча Аргентина-Хорватия в городе провели мастер-класс аргентинского танго, а оркестр исполнял аргентинскую музыку.
Пока остается неизвестным, кто будет играть в четверть и одной восьмой финала, поэтому культурная программа на эти дни еще не сформирована.
Нижний Новгород подготовил поистине разнообразнейшую культурную программу для многочисленных гостей города, которые приехали на ЧМ. Причем мероприятия ориентированы на определенные страны. Например, в день матча Аргентина-Хорватия в городе провели мастер-класс аргентинского танго, а оркестр исполнял аргентинскую музыку.
Пока остается неизвестным, кто будет играть в четверть и одной восьмой финала, поэтому культурная программа на эти дни еще не сформирована.
Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Вчера, 23:45