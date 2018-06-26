Шведы выбрали технический музей, а хорваты - усадьбу Рукавишниковых

Нижний Новгород подготовил поистине разнообразнейшую культурную программу для многочисленных гостей города, которые приехали на ЧМ. Причем мероприятия ориентированы на определенные страны. Например, в день матча Аргентина-Хорватия в городе провели мастер-класс аргентинского танго, а оркестр исполнял аргентинскую музыку.Пока остается неизвестным, кто будет играть в четверть и одной восьмой финала, поэтому культурная программа на эти дни еще не сформирована.