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Появились слухи, что телепроект «Дом-2» покинула Ивана Дилова

Все чаще периметр телепроекта «Дом-2» покидают не новички, которых зрители даже в лицо не знают, а вполне известные участники, имеющие свою армию фанатов за плечами.

Так, в прошедшую субботу за ворота по собственному желанию отправился Андрей Денисов, у которого вновь вспыхнули чувства к Марии Кохно. Ребята неожиданно встретились в тот день, когда у парня был выходной, пообщались и решили дать друг другу еще один шанс.

Появились слухи, что телепроект «Дом-2» покинула Ивана Дилова


Сейчас парочка отдыхает на родине у Андрея, в Минске. И, судя по всему, у них действительно все серьезно, ведь Денисов планирует познакомить Кохно с родителями.

Но не успели зрители оправиться после ухода Штриха, как телестройку покинула еще одна не менее популярная особа – Ивана Дилова.

Пока не известно, что именно послужило причиной ее ухода, однако, по мнению поклонников, все решилось по результатам голосования. Все дело в том, что девушка находится на Поляне уже больше трех месяцев, однако за это время она ни разу не состояла в отношениях.

В одно время за ней ухаживал Александр Гобозов, Андрей Денисов и даже Роман Гриценко, однако ни с кем из них создать пару болгарка так и не смогла.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:09
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