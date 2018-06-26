Появились слухи, что телепроект «Дом-2» покинула Ивана Дилова

Так, в прошедшую субботу за ворота по собственному желанию отправился Андрей Денисов, у которого вновь вспыхнули чувства к Марии Кохно. Ребята неожиданно встретились в тот день, когда у парня был выходной, пообщались и решили дать друг другу еще один шанс.Сейчас парочка отдыхает на родине у Андрея, в Минске. И, судя по всему, у них действительно все серьезно, ведь Денисов планирует познакомить Кохно с родителями.Но не успели зрители оправиться после ухода Штриха, как телестройку покинула еще одна не менее популярная особа – Ивана Дилова.Пока не известно, что именно послужило причиной ее ухода, однако, по мнению поклонников, все решилось по результатам голосования. Все дело в том, что девушка находится на Поляне уже больше трех месяцев, однако за это время она ни разу не состояла в отношениях.В одно время за ней ухаживал Александр Гобозов, Андрей Денисов и даже Роман Гриценко, однако ни с кем из них создать пару болгарка так и не смогла.