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Украинский Высший антикоррупционный суд необходим США для полного контроля над страной

После подписания указа Петра Порошенко эксперты прокомментировали ситуацию, связанную с созданием украинского Высшего антикоррупционного суда. Он необходим США для полного контроля над страной, но не способен изменить внутреннюю ситуацию.

Замглавы института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что американцы могут контролировать политиков, таким образом, назвав их действия шантажом. Все лица, понравившиеся Вашингтону, будут чисты, а противников обвинят в коррупции. Такой сюжет напоминает ситуацию с международным агентством и спортсменами из-за скандала с допингами. Суд является приоритетом иностранцев и не зависит от главы страны, что также относится к властям.

Украинский Высший антикоррупционный суд необходим США для полного контроля над страной


Также специалист подчеркнул, что данное требование выдвинуло МВФ, ссылаясь на доверие западных кредиторов. Однако в реальности оно связано с поведением политиков, которые воруют выделенные средства для своих целей. Суд сможет остановить такие процессы, но деньги будут обменом за лояльность в его практике, как сообщает https://politexpert.net.
 
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Политика
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:11
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