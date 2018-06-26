Алена Шишкова показала стройные ноги в полупрозрачном платье

Алена Шишкова ежедневно публикует фотографии в социальной сети и часто радует подписчиков откровенными снимками. На последнем фото загоревшая известная модель запечатлена около бассейна.Для фотосессии бывшая возлюбленная рэп-исполнители Тимати выбрала короткое легкое платье, выгодно подчеркивающее ее подтянутую и идеальную фигуру, а особенно длинные ноги. В комментарии к посту Алена Шишкова рассказала, что уже прощается с отпуском на Кипре и готовится к отлету в столицу России.Пользователи социальных сетей позитивно отреагировали на фотографию модели и всего за несколько часов снимок набрал более 118 тысяч лайками. В комментариях Шишкову осыпали комплиментами. Но не обошлось и без недоброжелателей, которые посчитали, что красота Алены это просто результат пластической хирургии.