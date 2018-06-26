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Алена Шишкова показала стройные ноги в полупрозрачном платье

Бывшая возлюбленная рэп-исполнители Тимати модель Алена Шишкова, облаченная в полупрозрачное платье белого цвета, показала фанатам стройные и подтянутые ноги. Соответствующий кадр был сделан на Кипре, где она сейчас находится, данный пост девушка опубликовала на своей страннице в социальной сети Instagram.

Алена Шишкова ежедневно публикует фотографии в социальной сети и часто радует подписчиков откровенными снимками. На последнем фото загоревшая известная модель запечатлена около бассейна.

Алена Шишкова показала стройные ноги в полупрозрачном платье


Для фотосессии бывшая возлюбленная рэп-исполнители Тимати выбрала короткое легкое платье, выгодно подчеркивающее ее подтянутую и идеальную фигуру, а особенно длинные ноги. В комментарии к посту Алена Шишкова рассказала, что уже прощается с отпуском на Кипре и готовится к отлету в столицу России.

Алена Шишкова показала стройные ноги в полупрозрачном платье


Пользователи социальных сетей позитивно отреагировали на фотографию модели и всего за несколько часов снимок набрал более 118 тысяч лайками. В комментариях Шишкову осыпали комплиментами. Но не обошлось и без недоброжелателей, которые посчитали, что красота Алены это просто результат пластической хирургии.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 21:45
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