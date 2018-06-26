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Учёные сравнили уставших врачей с алкоголиками

Учёные провели исследование, показавшее, что уставшие врачи могут повторять поведение алкоголиков. В условиях недосыпа и стресса медики могут сделать ошибку, что навредит здоровью их пациентов.

Учёные сравнили уставших врачей с алкоголиками


Учёные отмечают, что в наибольшей опасности находятся врачи, работающие более 12 часов в сутки. Из-за перегрузки и нехватки отдыха мозг человека может начать экономить энергию, сокращая свою функциональность. По этой причине медики могут начать допускать ошибки и ставить неверные диагнозы. Чтобы избежать врачебной ошибки специалисты рекомендуют построить работу медицинского персонала так, чтобы в течение дня врачи имели достаточно времени для отдыха.

Учёные доказали, что наиболее эффективным для врачей будет график работы по 8 часов. Переутомление сравнимо с алкоголизмом, так как в таком состоянии невозможно адекватно оценить ситуацию. В случае ощущения усталости медикам не стоит браться даже за постановку диагноза, так как велика вероятность допустить ошибку.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 23:30
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