Учёные сравнили уставших врачей с алкоголиками

Учёные отмечают, что в наибольшей опасности находятся врачи, работающие более 12 часов в сутки. Из-за перегрузки и нехватки отдыха мозг человека может начать экономить энергию, сокращая свою функциональность. По этой причине медики могут начать допускать ошибки и ставить неверные диагнозы. Чтобы избежать врачебной ошибки специалисты рекомендуют построить работу медицинского персонала так, чтобы в течение дня врачи имели достаточно времени для отдыха.Учёные доказали, что наиболее эффективным для врачей будет график работы по 8 часов. Переутомление сравнимо с алкоголизмом, так как в таком состоянии невозможно адекватно оценить ситуацию. В случае ощущения усталости медикам не стоит браться даже за постановку диагноза, так как велика вероятность допустить ошибку.