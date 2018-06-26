Росстат: Объем «свободных денег» россиян в мае снизился на 4,4%, оставаясь рекордно-высоким

Холдинг "Ромир" и Росстат вычислили величину денежных средств от зарплаты, которые в среднем имеют россияне после всех выплат. Эта сумма, считают специалисты, не превышает 25 тысяч рублей. По сравнительным данным, это рекордная сумма, которая характеризует благосостояние россиян. По сравнению с прошлым годом эта сумма снизилась почти на 4,5%.Эта статистика была получена на изучении потребления 30 тыс. жителей страны из почти 12 тысяч домохозяйств (в 200 городах с 10 тысячами жителей). Больше всего снижение уровня жизни затронуло россиян, живущих в городах с количеством жителей до полумиллиона человек. Учитывая данные, что были опубликованы ранее, среднестатистический россиянин в последние годы стал жить богаче, чем за десятилетие до 2014 года.