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Росстат: Объем «свободных денег» россиян в мае снизился на 4,4%, оставаясь рекордно-высоким

Статистические исследования позволили выяснить уровень благосостояние россиян в 2018 году. По сведениям специалистов из "Ромира", сейчас каждый россиянин является обладателем 25 тыс. рублей "свободных денег" после всех трат.

Холдинг "Ромир" и Росстат вычислили величину денежных средств от зарплаты, которые в среднем имеют россияне после всех выплат. Эта сумма, считают специалисты, не превышает 25 тысяч рублей. По сравнительным данным, это рекордная сумма, которая характеризует благосостояние россиян. По сравнению с прошлым годом эта сумма снизилась почти на 4,5%.

Росстат: Объем «свободных денег» россиян в мае снизился на 4,4%, оставаясь рекордно-высоким


Эта статистика была получена на изучении потребления 30 тыс. жителей страны из почти 12 тысяч домохозяйств (в 200 городах с 10 тысячами жителей). Больше всего снижение уровня жизни затронуло россиян, живущих в городах с количеством жителей до полумиллиона человек. Учитывая данные, что были опубликованы ранее, среднестатистический россиянин в последние годы стал жить богаче, чем за десятилетие до 2014 года.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:50
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