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В Сети появились слухи о том, что Иосиф Оганесян сломал ногу

На днях в Сети появилась информация о том, что участник телепроекта «Дом-2» Иосиф Оганесян в прошедшие выходные попал в больницу с подозрением на перелом.

Молодого человека видели в одном из московских медицинских центрах поклонники, которые утверждают, что он жаловался на сильную боль в ноге.

В Сети появились слухи о том, что Иосиф Оганесян сломал ногу

И хотя слухи пока официально не подтверждены, зрители реалити-шоу склонны верить тому, что парень действительно мог пострадать, причем от рук его возлюбленной Александры Черно.

По мнению некоторых, ребята повздорили, и Саша могла, не рассчитав своих сил, толкнуть Иосифа, в результате чего он и получил травму. Другие же полагают, что перелом Оганесян мог получить при очередной попытке поднять свою невесту, которая весит в два раза больше него, на руки, однако не выдержал и неудачно упал на ногу.

Что касается самого Иосифа, то на вопросы подписчиков о состоянии здоровья он не отвечает, собственно, как и его избранница. Поэтому узнать, действительно ли парень сломал ногу, можно будет только из ближайших эфиров.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:50
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