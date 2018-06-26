В Сети появились слухи о том, что Иосиф Оганесян сломал ногу

Молодого человека видели в одном из московских медицинских центрах поклонники, которые утверждают, что он жаловался на сильную боль в ноге.И хотя слухи пока официально не подтверждены, зрители реалити-шоу склонны верить тому, что парень действительно мог пострадать, причем от рук его возлюбленной Александры Черно.По мнению некоторых, ребята повздорили, и Саша могла, не рассчитав своих сил, толкнуть Иосифа, в результате чего он и получил травму. Другие же полагают, что перелом Оганесян мог получить при очередной попытке поднять свою невесту, которая весит в два раза больше него, на руки, однако не выдержал и неудачно упал на ногу.Что касается самого Иосифа, то на вопросы подписчиков о состоянии здоровья он не отвечает, собственно, как и его избранница. Поэтому узнать, действительно ли парень сломал ногу, можно будет только из ближайших эфиров.