В сеть выложили шпионские снимки McLaren 600LT

Производители намерены презентовать McLaren 600LT 28 июня. В модельном ряду компании McLaren новинка займёт нишу между моделями 570Sи 720S от Super Series. В настоящее время новый автомобиль тестируют на трассе Нюрбургринга, а затем новинке предстоит пройти краш-тесты.Разработчики наделили McLaren 600LT более футуристичным внешним дизайном. Как сообщают источники, приближённые к компании, общий вес автомобиля будет меньше чем у предыдущей модели.В подкапотном пространстве McLaren 600LT будет установлен силовой агрегат объёмом 3,8 литра производительностью 600 лошадиных сил. Работать двигатель будет на пару с 6-скоростной «механикой».