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В сеть выложили шпионские снимки McLaren 600LT

Шпионские фотографии автомобиля McLaren 600LT накануне выложили в сеть. Машина скрыта под камуфляжную плёнку, но при этом видно, что новинка выполнена в классическом стиле марки McLaren.

В сеть выложили шпионские снимки McLaren 600LT


Производители намерены презентовать McLaren 600LT 28 июня. В модельном ряду компании McLaren новинка займёт нишу между моделями 570Sи 720S от Super Series. В настоящее время новый автомобиль тестируют на трассе Нюрбургринга, а затем новинке предстоит пройти краш-тесты.

Разработчики наделили McLaren 600LT более футуристичным внешним дизайном. Как сообщают источники, приближённые к компании, общий вес автомобиля будет меньше чем у предыдущей модели.

В подкапотном пространстве McLaren 600LT будет установлен силовой агрегат объёмом 3,8 литра производительностью 600 лошадиных сил. Работать двигатель будет на пару с 6-скоростной «механикой».
 
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Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:15
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