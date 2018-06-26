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Ученые назвали способ как продлить жизнь и избежать инвалидности

Ученые университета из Страны Басков и Политехнического университета из Валенсии назвали способ, с помощью которого можно продлить жизнь и избежать инвалидности.

Ученые назвали способ как продлить жизнь и избежать инвалидности


Речь идет о специальной программе физических нагрузок, учитывающих индивидуальные особенности каждого человека. Самое важное в применении этой программы – нагружать свое тело, постепенно увеличивая интенсивность и время занятий. В результате физических нагрузок тренируется выносливость и чувство равновесия.

При разумных тренировках, которые нужно осуществлять ежедневно в течение 20 минут, мышцы не будут страдать от дегенерации, что свойственно пожилым людям. Таким образом можно избежать инвалидности и оставаться активным на протяжении долгих лет своей жизни.
 
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Наука
Добавил: Ирина Казаренкова Вчера, 23:00
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