Ученые назвали способ как продлить жизнь и избежать инвалидности

Речь идет о специальной программе физических нагрузок, учитывающих индивидуальные особенности каждого человека. Самое важное в применении этой программы – нагружать свое тело, постепенно увеличивая интенсивность и время занятий. В результате физических нагрузок тренируется выносливость и чувство равновесия.При разумных тренировках, которые нужно осуществлять ежедневно в течение 20 минут, мышцы не будут страдать от дегенерации, что свойственно пожилым людям. Таким образом можно избежать инвалидности и оставаться активным на протяжении долгих лет своей жизни.