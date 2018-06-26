Под заповедником Йеллоустон стали возникать смертельные тоннели – Эксперты

Ученые заметили сильную активность на всей территории парка, после чего предположили, что это может быть связано со спецслужбами, решившими таким образом готовиться к будущим мировым катастрофам. Исследователи сразу обвинили во всех грехах гуманоидов, построивших подземные базы, которые скоро вызовут извержение вулкана.Однако этот древний гигант всегда отличался активностью, а земли заповедника являются огромным кратером. Также сюда миллионы лет назад упал метеорит, ставший причиной гибели динозавров и других животных. Потому все явления могут быть обычными природными процессами, но после взрыва часть нашей планеты превратится в пустыню.