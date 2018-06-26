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Под заповедником Йеллоустон стали возникать смертельные тоннели – Эксперты

В последнее время местное население наблюдает за подземными вспышками и странными звуками в заповеднике Йеллоустон. Эксперты считают, что под ним стали возникать смертельные тоннели, сделанные военными или пришельцами.

Ученые заметили сильную активность на всей территории парка, после чего предположили, что это может быть связано со спецслужбами, решившими таким образом готовиться к будущим мировым катастрофам. Исследователи сразу обвинили во всех грехах гуманоидов, построивших подземные базы, которые скоро вызовут извержение вулкана.

Под заповедником Йеллоустон стали возникать смертельные тоннели – Эксперты


Однако этот древний гигант всегда отличался активностью, а земли заповедника являются огромным кратером. Также сюда миллионы лет назад упал метеорит, ставший причиной гибели динозавров и других животных. Потому все явления могут быть обычными природными процессами, но после взрыва часть нашей планеты превратится в пустыню.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:49
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