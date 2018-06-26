Стефания Маликова развенчала миф об улетающей в море шляпе

Стефания Маликова смогла больше узнать о коварстве морского ветра. Девушка лишилась шляпы во время фотосессии на катере, фоном композиции служил курортный пейзаж. Вернуть потерянный головной удар дочь композитора так и не смогла.Маликова нашла пользу в произошедшей неприятности. Потерю шляпы запечатлела камера, девушка не постеснялась выложить неудачный снимок, сопроводив его хештегом #допозировалась. Теперь дочь композитора на собственном опыте может развенчать миф об улетающей шляпе. Девушка призывает не повторять её опыт - морской ветер на самом деле может быстро уносить головные уборы. Поклонники поспешили утешить юную звезду и отметили, что потеря шляпы не самая большая неприятность в жизни.