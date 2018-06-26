Профсоюзы проведут акции против пенсионной реформы в 30 городах России

Российское общество не желает мириться с новой пенсионной реформой, предложенной правительством Дмитрия Медведева. Потому профсоюзы решили организовать в сотне городов страны многотысячные акции протеста. Власти многих городов мешают этой инициативе, запрещая или предлагая неудобные территории для проведения массовых мероприятий с такой повесткой. Только треть заявок из сотни рассмотрена и все условия проведения согласованы. В остальных 70 городах продолжается чиновничья волокита, чтобы окончательно сорвать проведение протестных акций.Все детали этого мероприятия были обнародованы Конфедерацией труда России на официальном сайте. Одновременно профактивисты опубликовали список городов, где все согласовано и мероприятие состоится. Среди городов-участников: Новосибирск, Пермь, Псков, Казань, Мурманск. Компания против новаций власти носит название «Народ против повышения пенсионного возраста» уже прошла в 7 городах России.Кроме того, профсоюзы собрали 2,5 млн подписей за отмену реформирования пенсионной реформы.