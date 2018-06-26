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Профсоюзы проведут акции против пенсионной реформы в 30 городах России

Профорганизации России намерены осуществить в сотне городов массовые протестные акции против пенсионной реформы с повышением пенсионного возраста. Также активисты собрали 2,5 млн подписей за отмену реформирования пенсионной реформы.

Российское общество не желает мириться с новой пенсионной реформой, предложенной правительством Дмитрия Медведева. Потому профсоюзы решили организовать в сотне городов страны многотысячные акции протеста. Власти многих городов мешают этой инициативе, запрещая или предлагая неудобные территории для проведения массовых мероприятий с такой повесткой. Только треть заявок из сотни рассмотрена и все условия проведения согласованы. В остальных 70 городах продолжается чиновничья волокита, чтобы окончательно сорвать проведение протестных акций.

Профсоюзы проведут акции против пенсионной реформы в 30 городах России


Все детали этого мероприятия были обнародованы Конфедерацией труда России на официальном сайте. Одновременно профактивисты опубликовали список городов, где все согласовано и мероприятие состоится. Среди городов-участников: Новосибирск, Пермь, Псков, Казань, Мурманск. Компания против новаций власти носит название «Народ против повышения пенсионного возраста» уже прошла в 7 городах России.
Кроме того, профсоюзы собрали 2,5 млн подписей за отмену реформирования пенсионной реформы.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:21
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