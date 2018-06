Погибшего XXXTentacion обвиняют в воровстве музыки у русского артиста

По словам российского музыканта, он выпустил в 2008 году альбом, в который вошла композиция под названием "Dreams Are Only Real As Long As The Last". В 2015 году участник группы Aesthesys услышал песню, мелодия которой, была невероятно похожую на ту, что он сочинил. Речь идёт о песне "Never", которую исполнил тогда ещё малоизвестный рэпер XXXTentacion. Россиянин не стал подымать скандал, так как посчитал, что молодой человек не зарабатывает на его композиции.Российский артист утверждает, что его права были нарушены. XXXTentacion не указал его автором музыки, кроме того, теперь сам музыкант не может размещать своё творение на различных площадках.После гибели рэпера россиянин потерял надежду добиться справедливости. Сейчас артист использует шумиху вокруг XXXTentacion не для пиара, а для того, чтобы поставить точку в этой истории.