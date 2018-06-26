АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших НЛО согласно исследованиям ученых
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Погибшего XXXTentacion обвиняют в воровстве музыки у русского артиста

После смерти рэпера XXXTentacion поднялся скандал с плагиатом. Российский артист, выступающий в группе Aesthesys, обвиняет погибшую звезду в краже своей музыки.

Погибшего XXXTentacion обвиняют в воровстве музыки у русского артиста


По словам российского музыканта, он выпустил в 2008 году альбом, в который вошла композиция под названием "Dreams Are Only Real As Long As The Last". В 2015 году участник группы Aesthesys услышал песню, мелодия которой, была невероятно похожую на ту, что он сочинил. Речь идёт о песне "Never", которую исполнил тогда ещё малоизвестный рэпер XXXTentacion. Россиянин не стал подымать скандал, так как посчитал, что молодой человек не зарабатывает на его композиции.



Российский артист утверждает, что его права были нарушены. XXXTentacion не указал его автором музыки, кроме того, теперь сам музыкант не может размещать своё творение на различных площадках.



После гибели рэпера россиянин потерял надежду добиться справедливости. Сейчас артист использует шумиху вокруг XXXTentacion не для пиара, а для того, чтобы поставить точку в этой истории.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ани Лорак решила провести время с близкими людьми
Wi-Fi Alliance приступил к сертификации стандарта
Трамп рассказал об идиллии в отношениях с супругой
Поклонники обвинили Филиппа Киркорова в баловстве
Алена Шишкова показала стройные ноги в
Пользователи Сети сравнили Любовь Толкалину с
Чат-бот Воронежских студентов попал в финал
На испытаниях замечен Audi E-Tron Quattro с
В Техасе жители были шокированы видом мертвой
Анастасия Решетова получила в подарок от Тимати
Болеющий Дима Билан пропал с социальных сетей
Буддийский монах погрузился в медитацию после ДТП
Поклонники Кети Топурии были недовольны ее
Ученые: Чрезмерная радость может стать причиной
Опрос: Россияне считают кредитование - рабством и
Ученые рассказали о секретах древнего климата
Смартфон LG V35 ThinQ позволит выбирать сотового
Новый образ Шерон Стоун омолодил ее на 30 лет
Названы самые дорогие для проживания экспатов
Диана Гурцкая назвала смерть поэта Андрея
В Индии женщина на новоселье отравила больше 100
Ученые разработали состав инсулиновых таблеток
Армен Джигарханян женился на Виталине
Бритни Спирс на грани нервного срыва
В Анапе дайвер прокатился на огромной акуле и
Ученые изучили эволюцию липидов в тканях
Принц Гарри подогрел слухи о беременности Меган
Учёные рассказали неизвестные факты о поцелуях
Система Nvidia предоставляет мощности для пяти из
Подписчики раскритиковали модные тапочки звезды
Просмотреть все новости