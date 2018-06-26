KIA Telluride замечен на тестах почти без камуфляжа

В начале нынешнего года корейская компания KIA подтвердила информацию о выходе крупного кроссовера Telluride. Первые фотографии новинки род плотным камуфляжем стали появляться в сети в первые два месяца текущего года.Согласно предварительным данным, автомобиль будет базироваться на платформе с поперечным расположением двигателя и переднеприводной системой. Судя по фотографиям, автомобиль получит вертикальные фары, отличающиеся от прототипа.Эксперты предполагают, что KIA Telluride будет предлагаться с 7- и 8-местным салоном. В качестве силовой установки автомобиля выступает двигатель объёмом 3,3 литра производительностью 370 лошадиных сил. Серийную версию новинки презентуют в конце года.