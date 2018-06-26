KIA Telluride замечен на тестах почти без камуфляжа
На дорогах общего пользования охотники за сенсациями заметили новый внедорожник KIA Telluride почти без камуфляжа. Корейская компания продолжает тестировать новинку, построенную на основе прототипа Telluride, представленного два года назад.
В начале нынешнего года корейская компания KIA подтвердила информацию о выходе крупного кроссовера Telluride. Первые фотографии новинки род плотным камуфляжем стали появляться в сети в первые два месяца текущего года.
Согласно предварительным данным, автомобиль будет базироваться на платформе с поперечным расположением двигателя и переднеприводной системой. Судя по фотографиям, автомобиль получит вертикальные фары, отличающиеся от прототипа.
Эксперты предполагают, что KIA Telluride будет предлагаться с 7- и 8-местным салоном. В качестве силовой установки автомобиля выступает двигатель объёмом 3,3 литра производительностью 370 лошадиных сил. Серийную версию новинки презентуют в конце года.
В начале нынешнего года корейская компания KIA подтвердила информацию о выходе крупного кроссовера Telluride. Первые фотографии новинки род плотным камуфляжем стали появляться в сети в первые два месяца текущего года.
Согласно предварительным данным, автомобиль будет базироваться на платформе с поперечным расположением двигателя и переднеприводной системой. Судя по фотографиям, автомобиль получит вертикальные фары, отличающиеся от прототипа.
Эксперты предполагают, что KIA Telluride будет предлагаться с 7- и 8-местным салоном. В качестве силовой установки автомобиля выступает двигатель объёмом 3,3 литра производительностью 370 лошадиных сил. Серийную версию новинки презентуют в конце года.
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Добавил: Алина Вчера, 22:30