Ани Лорак решила провести время с близкими людьми в Киеве
Поклонники певицы увидели новое фото в Instagram, где она позировала перед камерами во время речной прогулки. Ани Лорак решила провести время с близкими людьми в Киеве и поделилась с ними позитивными эмоциями.
Звезда отметила, что любит этот город и своих друзей, а также ей становится тепло на душе, когда рядом родные люди. Подписчики стали писать много комплиментов в адрес исполнительницы, не забыв про ее наследницу Софию. Многие люди ценят талант Ани Лорак и считают ее яркой певицей.
Сейчас многие украинские музыканты часто находятся в затруднительном положении из-за политической ситуации. Однако артистка смогла угодить зрителям двух стран, а сейчас захотела отдохнуть после гастролей. В последнее время пользователи сетей стали замечать усталый вид знаменитости, попросив ее больше заботиться о здоровье.
Звезда отметила, что любит этот город и своих друзей, а также ей становится тепло на душе, когда рядом родные люди. Подписчики стали писать много комплиментов в адрес исполнительницы, не забыв про ее наследницу Софию. Многие люди ценят талант Ани Лорак и считают ее яркой певицей.
Сейчас многие украинские музыканты часто находятся в затруднительном положении из-за политической ситуации. Однако артистка смогла угодить зрителям двух стран, а сейчас захотела отдохнуть после гастролей. В последнее время пользователи сетей стали замечать усталый вид знаменитости, попросив ее больше заботиться о здоровье.