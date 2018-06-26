Ани Лорак решила провести время с близкими людьми в Киеве

Звезда отметила, что любит этот город и своих друзей, а также ей становится тепло на душе, когда рядом родные люди. Подписчики стали писать много комплиментов в адрес исполнительницы, не забыв про ее наследницу Софию. Многие люди ценят талант Ани Лорак и считают ее яркой певицей.Сейчас многие украинские музыканты часто находятся в затруднительном положении из-за политической ситуации. Однако артистка смогла угодить зрителям двух стран, а сейчас захотела отдохнуть после гастролей. В последнее время пользователи сетей стали замечать усталый вид знаменитости, попросив ее больше заботиться о здоровье.