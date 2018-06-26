Учёные: Достичь оргазма можно и без полового акта

Учёные заметили, что человек может получить оргазм, занимаясь повседневными делами. Некоторые чувствуют наслаждение и эйфорию от ласковых, приятных слов, произнесённых шёпотом на ухо. Творческие люди могут достичь оргазма после просмотра роликов, в которых художники оценивают волосы или макияж. Бывают случаи, когда острое чувство наслаждения возникает во сне. Зачастую это происходит, когда человек фантазирует о сексе перед сном.Также существуют особые практики, позволяющие получить оргазм. К ним относят концепцию Мула Бандха и упражнения Кегеля, в которых особое внимание уделяется тренировке вагинальных мышц. Некоторые могут почувствовать оргазм во время массажа лица, посещения парикмахера и спа.