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Учёные: Достичь оргазма можно и без полового акта

Учёные рассказали, что существуют методы, позволяющие прочувствовать оргазм без полового акта. К таким нетрадиционным средствам относят ласковые слова, просмотр обучающих роликов, концепцию Мула Бандха, посещение парикмахера и спа.

Учёные: Достичь оргазма можно и без полового акта


Учёные заметили, что человек может получить оргазм, занимаясь повседневными делами. Некоторые чувствуют наслаждение и эйфорию от ласковых, приятных слов, произнесённых шёпотом на ухо. Творческие люди могут достичь оргазма после просмотра роликов, в которых художники оценивают волосы или макияж. Бывают случаи, когда острое чувство наслаждения возникает во сне. Зачастую это происходит, когда человек фантазирует о сексе перед сном.

Также существуют особые практики, позволяющие получить оргазм. К ним относят концепцию Мула Бандха и упражнения Кегеля, в которых особое внимание уделяется тренировке вагинальных мышц. Некоторые могут почувствовать оргазм во время массажа лица, посещения парикмахера и спа.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:27
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