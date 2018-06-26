Поклонники Кети Топурии были недовольны ее чрезмерным увлечением украшениями
Певица решила порадовать поклонников новым снимком в Instagram, вызвав неоднозначную реакцию среди людей. Они были недовольны, что Кети Топурия чрезмерно увлекается украшениями, после чего даже сравнили ее с цыганкой.
Звезда позировала перед камерой с прекрасной укладкой и макияжем, но огромное колье на шее и серьги испортили ее романтический образ. Самые преданные фанаты назвали исполнительницу красавицей с безупречным стилем, но подписчики были не согласны с их мнением. Они отметили, что Кети Топурия должна останавливаться на одном изделии, а также серьги смотрятся дешево.
В последнее время пользователи сетей обратили внимание на роман знаменитости с рэпером Гуфом. Она долго не отвечала на их вопросы, но потом решила намекнуть на новую любовь, показав фото с избранником. Многие поклонники стали переживать за своего кумира, потому что музыкант имеет плохую репутацию.
Звезда позировала перед камерой с прекрасной укладкой и макияжем, но огромное колье на шее и серьги испортили ее романтический образ. Самые преданные фанаты назвали исполнительницу красавицей с безупречным стилем, но подписчики были не согласны с их мнением. Они отметили, что Кети Топурия должна останавливаться на одном изделии, а также серьги смотрятся дешево.
В последнее время пользователи сетей обратили внимание на роман знаменитости с рэпером Гуфом. Она долго не отвечала на их вопросы, но потом решила намекнуть на новую любовь, показав фото с избранником. Многие поклонники стали переживать за своего кумира, потому что музыкант имеет плохую репутацию.