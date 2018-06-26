52-летняя Ирина Салтыкова продемонстрировала фигуру в бикини

Популярная исполнительница 90-х годов Ирина Салтыкова всегда отличалась своей сексуальностью. И на данный момент, удивительным образом знаменитости удается сохранять привлекательность и в свои 52 года. Об этом говорит последний снимок певицы с лазурного побережья, где Салтыкова сейчас отдыхает.Ирина является весьма активным пользователем социальных сетей и часто радует своих преданных поклонников фотографиями и видео. Сейчас известная артистка предстала на фото в розовом бикини. На снимке Салтыкова запечатлена отдыхающей на лежаке. Фото певица прокомментировала просто написав: «Солнце совсем меня расслабило».Вполне естественно, поклонники исполнительницы засыпали её комплиментами, особо отмечая, что Ирина с годами становится только красивее. А некоторые поинтересовались, как ей удается сохранять фигуру практически в идеальном и подтянутом виде.