АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших НЛО согласно исследованиям ученых
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

52-летняя Ирина Салтыкова продемонстрировала фигуру в бикини

Известная 52-летняя исполнительница Ирина Салтыкова в настоящее время находится на лазурном побережье на отдыхе. Сейчас певица решила похвастаться подписчикам в социальной сети Instagram своей подтянутой фигурой и опубликовала фотографию, на которой она позирует в бикини.

Популярная исполнительница 90-х годов Ирина Салтыкова всегда отличалась своей сексуальностью. И на данный момент, удивительным образом знаменитости удается сохранять привлекательность и в свои 52 года. Об этом говорит последний снимок певицы с лазурного побережья, где Салтыкова сейчас отдыхает.

52-летняя Ирина Салтыкова продемонстрировала фигуру в бикини


Ирина является весьма активным пользователем социальных сетей и часто радует своих преданных поклонников фотографиями и видео. Сейчас известная артистка предстала на фото в розовом бикини. На снимке Салтыкова запечатлена отдыхающей на лежаке. Фото певица прокомментировала просто написав: «Солнце совсем меня расслабило».

52-летняя Ирина Салтыкова продемонстрировала фигуру в бикини


Вполне естественно, поклонники исполнительницы засыпали её комплиментами, особо отмечая, что Ирина с годами становится только красивее. А некоторые поинтересовались, как ей удается сохранять фигуру практически в идеальном и подтянутом виде.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 14:07
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ани Лорак решила провести время с близкими людьми
Wi-Fi Alliance приступил к сертификации стандарта
Трамп рассказал об идиллии в отношениях с супругой
Поклонники обвинили Филиппа Киркорова в баловстве
Алена Шишкова показала стройные ноги в
Пользователи Сети сравнили Любовь Толкалину с
Чат-бот Воронежских студентов попал в финал
На испытаниях замечен Audi E-Tron Quattro с
В Техасе жители были шокированы видом мертвой
Анастасия Решетова получила в подарок от Тимати
Болеющий Дима Билан пропал с социальных сетей
Буддийский монах погрузился в медитацию после ДТП
Поклонники Кети Топурии были недовольны ее
Ученые: Чрезмерная радость может стать причиной
Опрос: Россияне считают кредитование - рабством и
Ученые рассказали о секретах древнего климата
Смартфон LG V35 ThinQ позволит выбирать сотового
Новый образ Шерон Стоун омолодил ее на 30 лет
Названы самые дорогие для проживания экспатов
Диана Гурцкая назвала смерть поэта Андрея
В Индии женщина на новоселье отравила больше 100
Ученые разработали состав инсулиновых таблеток
Армен Джигарханян женился на Виталине
Бритни Спирс на грани нервного срыва
В Анапе дайвер прокатился на огромной акуле и
Ученые изучили эволюцию липидов в тканях
Принц Гарри подогрел слухи о беременности Меган
Учёные рассказали неизвестные факты о поцелуях
Система Nvidia предоставляет мощности для пяти из
Подписчики раскритиковали модные тапочки звезды
Просмотреть все новости