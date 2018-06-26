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На испытаниях замечен Audi E-Tron Quattro с необычными зеркалами

Во время тестирования в объективы фотошпионов попал новый автомобиль Audi E-Tron Quattro с необычными зеркалами и электрической силовой установкой. Новый электрокар немецкая компания планирует представить в конце августа.

На испытаниях замечен Audi E-Tron Quattro с необычными зеркалами


Судя по шпионским снимкам, на которых запечатлён Audi E-Tron Quattro, немецкие производители оценивают новые технологии нового электрокара. Тестовый мул оснащён камерами заднего вида и традиционными зеркалами. Во многих странах законом требуется устанавливать именно боковые зеркала, а не камеры заднего вида.

Представители немецкой компании Audi на Женевском автосалоне отметили, что перед тем как презентовать серийную версию E-Tron Quattro будет протестировано около 250 машин на общественных дорогах. Запас хода нового электрокара составит 400 километров, а его производительность будет более 435 лошадиных сил. В Германии новинка будет стоить минимум 80 000 евро.
 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:30
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