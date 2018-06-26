Ученые рассказали о секретах древнего климата России

Археологи провели многочисленные раскопки в районе Русской равнины, доказав частую перемену климата, когда погода сменялась с сухой на влажную, что привело к трансформации почвы и прочих внешних факторов природной среды. К моменту окончания последней ледниковой эпохи Россия была покрыта плотным слоем ледяного панциря толщиной с несколько километров. Однако 23 тыс. лет назад снег стал таять, а поля - заселяться.Около 12 тыс. лет назад на территории России начался новый период, резюмируют археологи, изучившие места стоянок первобытных жителей. Смена цивилизаций на Русской равнине объясняется ритмичностью климата, когда погода определяла заселенность территории людьми и животными.