Ученые изучили эволюцию липидов в тканях млекопитающих

Сколковотех занялся изучением тканей мозга, сердца и некоторых других органов, имеющих жизненно важное значение. Как отметили ученые, те же клети у человека, отмечаются большей концентрацией изменений в области мозга.Жировые клетки или липиды, важны как для строения, так и для общего функционирования в организме живых существ. Помимо этого, жирами оказывается влияние на показатель энергии, они же образуют клеточные мембраны. На основании этого появилась возможность значительно расширить понятие эволюции мозга.По сообщениям Екатерины Храмеевой, ведущего исследователя Сколковского института, обнаруженные у человека липиды, участвуют в метаболических путях, имеющих прямую связь, к примеру, с фактами нарушения памяти, потерей умственных способностей, а так же болезнью Паркинсона, Альцгеймера и некоторыми другими заболеваниями, связанными с нервной системой. С результатами исследований можно ознакомиться на страницах Molecular Biology and Evolution.