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Ученые изучили эволюцию липидов в тканях млекопитающих

Пресс-службой Сколковского института науки и технологий сообщается о результатах проведенных исследований, целью которых был анализ состава жира у представителей 32-х видов животных. Результаты показали, что жировая структура млекопитающих, в процессе своего развития, подвергалась изменениям намного меньше, чем это свойственно человеку.

Сколковотех занялся изучением тканей мозга, сердца и некоторых других органов, имеющих жизненно важное значение. Как отметили ученые, те же клети у человека, отмечаются большей концентрацией изменений в области мозга.
Ученые изучили эволюцию липидов в тканях млекопитающих


Жировые клетки или липиды, важны как для строения, так и для общего функционирования в организме живых существ. Помимо этого, жирами оказывается влияние на показатель энергии, они же образуют клеточные мембраны. На основании этого появилась возможность значительно расширить понятие эволюции мозга.

По сообщениям Екатерины Храмеевой, ведущего исследователя Сколковского института, обнаруженные у человека липиды, участвуют в метаболических путях, имеющих прямую связь, к примеру, с фактами нарушения памяти, потерей умственных способностей, а так же болезнью Паркинсона, Альцгеймера и некоторыми другими заболеваниями, связанными с нервной системой. С результатами исследований можно ознакомиться на страницах Molecular Biology and Evolution.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:30
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