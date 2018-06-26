Дана Борисова продала квартиру в центре Москвы из-за желания жить рядом с дочерью

Она мечтает чаще видеть свою наследницу Полину, так что подобрала квартиру в районе, где живет ее бывший избранник. После лечения в Таиланде Дана Борисова продолжила реабилитацию на родине, а также избавилась от вредных привычек.Раньше знаменитость имела конфликты с бизнесменом Аксеновым, занимающимся воспитанием девочки, так как он запрещал ребенку видеться с матерью. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, потому что мужчина рад позитивным изменениям в жизни женщины и изменил свою точку зрения.