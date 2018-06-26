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Анна Седокова порадовала подписчиков фото в соблазнительном платье

Известная исполнительница Анна Седокова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новую фотографию, чем и порадовала своих преданных поклонников. Знаменитость предстала перед подписчиками в весьма соблазнительном красном платье.

Анна Седокова решила немного отдохнуть от бурной концертной деятельности и отправилась на отдых за границу. Тем не менее, исполнительница не стала посвящать всё имеющееся свободное время только самой себе. Как и прежде, знаменитость в первую очередь думает о своих преданных поклонниках. Желая порадовать фанатов, Седокова показала новый снимок, который понравился ее подписчикам.

Анна Седокова порадовала подписчиков фото в соблазнительном платье

На фотографии знаменитость надела соблазнительном ярко-красное платье, которое подчёркивало её пышные формы. Знаменитость запечатлена на снимке подняв голову в верх и нежась на солнце. Преданные поклонники высоко оценили новый образ Седоковой и засыпали объект обожания комплиментами.

Анна Седокова порадовала подписчиков фото в соблазнительном платье

Всего за несколько часов новое фото Анны собрало огромное количество лайков, а представительницы прекрасного пола начали спрашивать у известной исполнительницы, где купить такой же наряд, как у нее.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 19:45
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