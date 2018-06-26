Сын Шепелева и Фриске не обрадовался прибавлению в семействе

Дмитрий Шепелев думал, что его 5-летний сын обрадуется прибавлению в семействе. Полной неожиданностью стал протест мальчика против собаки - Платон наотрез отказался иметь щенка. Телеведущему удалось уговорить сына пообещав, освободить его от ухода за собакой.Шепелев признался, что, заводя собаку он исполнял мечту своего детства. Нового члена семьи назвали Лу - это девочка породы ши-тцу. Выбор породы питомца не случаен - миниатюрные размеры позволяют держать собаку даже в небольших помещениях. Телеведущий признался, что очень хочет собаку охотничьей породы. Его желание исполнится, как только суд решить судьбу роскошного особняка, принадлежавшего Жанне Фриске.