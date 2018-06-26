Сын Шепелева и Фриске не обрадовался прибавлению в семействе
Дмитрий Шепелев исполнил мечту своего детства - приобрёл собаку. Однако его сын вовсе не обрадовался прибавлению в семействе. 5-летний Платон согласился, чтобы щенок проживал вместе с ним только при условии, что его не будут заставлять убирать за собакой.
Дмитрий Шепелев думал, что его 5-летний сын обрадуется прибавлению в семействе. Полной неожиданностью стал протест мальчика против собаки - Платон наотрез отказался иметь щенка. Телеведущему удалось уговорить сына пообещав, освободить его от ухода за собакой.
Шепелев признался, что, заводя собаку он исполнял мечту своего детства. Нового члена семьи назвали Лу - это девочка породы ши-тцу. Выбор породы питомца не случаен - миниатюрные размеры позволяют держать собаку даже в небольших помещениях. Телеведущий признался, что очень хочет собаку охотничьей породы. Его желание исполнится, как только суд решить судьбу роскошного особняка, принадлежавшего Жанне Фриске.