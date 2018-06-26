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Сын Шепелева и Фриске не обрадовался прибавлению в семействе

Дмитрий Шепелев исполнил мечту своего детства - приобрёл собаку. Однако его сын вовсе не обрадовался прибавлению в семействе. 5-летний Платон согласился, чтобы щенок проживал вместе с ним только при условии, что его не будут заставлять убирать за собакой.

Сын Шепелева и Фриске не обрадовался прибавлению в семействе


Дмитрий Шепелев думал, что его 5-летний сын обрадуется прибавлению в семействе. Полной неожиданностью стал протест мальчика против собаки - Платон наотрез отказался иметь щенка. Телеведущему удалось уговорить сына пообещав, освободить его от ухода за собакой.

Сын Шепелева и Фриске не обрадовался прибавлению в семействе


Шепелев признался, что, заводя собаку он исполнял мечту своего детства. Нового члена семьи назвали Лу - это девочка породы ши-тцу. Выбор породы питомца не случаен - миниатюрные размеры позволяют держать собаку даже в небольших помещениях. Телеведущий признался, что очень хочет собаку охотничьей породы. Его желание исполнится, как только суд решить судьбу роскошного особняка, принадлежавшего Жанне Фриске.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:15
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