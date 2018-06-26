Ученые предупредили о появлении в Солнечной системе второй звезды

Главным объектом научных изысканий стала звезда Gliese 710, которая через 1,3 миллиона лет окажется в 2,3 триллионах километров от Земли или 16000 а.е. При этом это светило будет находиться в облаке Оорта, где находится большое количество комет.Исследования, проводившиеся с помощью телескопа Gaia, позволили астрофизикам установить, что Gliese 710 является оранжевым карликом с массой в 60% от Солнца и скоростью движения равной 50 тысячам километров в час. Этот объект способен не только оказаться внутри Солнечной системы, но и после прохождения облака Оорта вызвать «кометную бомбардировку» Земли.Разумеется, говорит о точности подобного сценария не приходится. Но детальное изучение такого развития событий представляет огромный интерес для ученых и всех любителе астрономии.