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Ученые предупредили о появлении в Солнечной системе второй звезды

Учеными из Европейского космического агентства (ЕКА) была озвучена неожиданная гипотеза о вероятности того, что в Солнечной системе появится вторая звезда.

Ученые предупредили о появлении в Солнечной системе второй звезды


Главным объектом научных изысканий стала звезда Gliese 710, которая через 1,3 миллиона лет окажется в 2,3 триллионах километров от Земли или 16000 а.е. При этом это светило будет находиться в облаке Оорта, где находится большое количество комет.

Исследования, проводившиеся с помощью телескопа Gaia, позволили астрофизикам установить, что Gliese 710 является оранжевым карликом с массой в 60% от Солнца и скоростью движения равной 50 тысячам километров в час. Этот объект способен не только оказаться внутри Солнечной системы, но и после прохождения облака Оорта вызвать «кометную бомбардировку» Земли.

Разумеется, говорит о точности подобного сценария не приходится. Но детальное изучение такого развития событий представляет огромный интерес для ученых и всех любителе астрономии.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 19:00
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