Кристина Орбакайте высказалась о появлении собственных внуков

[center][/center]Дочери Примадонны очень часто задают вопрос, когда же она станет бабушкой. Ведь старшему сыну Никите уже 27 и с холостяцкой жизнью он уже попрощался. Орбакайте утверждает, что считает детьми и почти тридцатилетнего Никиту, и восьмилетнюю Клавдию. Морально стать бабушкой певица уже готова. А вот когда произойдет это событие, пока не знает.Кристина подчеркивает, что сейчас ее сыновья заняты творчеством, они стараются реализовать себя, а когда подарят ей внуков – она будет счастлива, ведь любая мама взрослых детей обязательно станет бабушкой.