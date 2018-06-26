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Кристина Орбакайте высказалась о появлении собственных внуков

47-летняя певица Кристина Орбакайте в интервью журналу «Откровения звезд» высказала свои соображения по поводу появления на свет собственных внуков.

Кристина Орбакайте высказалась о появлении собственных внуков
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Дочери Примадонны очень часто задают вопрос, когда же она станет бабушкой. Ведь старшему сыну Никите уже 27 и с холостяцкой жизнью он уже попрощался. Орбакайте утверждает, что считает детьми и почти тридцатилетнего Никиту, и восьмилетнюю Клавдию. Морально стать бабушкой певица уже готова. А вот когда произойдет это событие, пока не знает.

Кристина подчеркивает, что сейчас ее сыновья заняты творчеством, они стараются реализовать себя, а когда подарят ей внуков – она будет счастлива, ведь любая мама взрослых детей обязательно станет бабушкой.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 18:45
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