Кристина Орбакайте высказалась о появлении собственных внуков
47-летняя певица Кристина Орбакайте в интервью журналу «Откровения звезд» высказала свои соображения по поводу появления на свет собственных внуков.
Дочери Примадонны очень часто задают вопрос, когда же она станет бабушкой. Ведь старшему сыну Никите уже 27 и с холостяцкой жизнью он уже попрощался. Орбакайте утверждает, что считает детьми и почти тридцатилетнего Никиту, и восьмилетнюю Клавдию. Морально стать бабушкой певица уже готова. А вот когда произойдет это событие, пока не знает.
Кристина подчеркивает, что сейчас ее сыновья заняты творчеством, они стараются реализовать себя, а когда подарят ей внуков – она будет счастлива, ведь любая мама взрослых детей обязательно станет бабушкой.
Дочери Примадонны очень часто задают вопрос, когда же она станет бабушкой. Ведь старшему сыну Никите уже 27 и с холостяцкой жизнью он уже попрощался. Орбакайте утверждает, что считает детьми и почти тридцатилетнего Никиту, и восьмилетнюю Клавдию. Морально стать бабушкой певица уже готова. А вот когда произойдет это событие, пока не знает.
Кристина подчеркивает, что сейчас ее сыновья заняты творчеством, они стараются реализовать себя, а когда подарят ей внуков – она будет счастлива, ведь любая мама взрослых детей обязательно станет бабушкой.