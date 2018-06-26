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Антропологи: Неандертальцы предпочитали убивать добычу руками

Голландские антропологи Лейденского университета провели исследование, установив, что неандертальцы предпочитали охотиться, убивая добычу с близкого расстояния, а не кидая копья издалека. Результаты научной работы представлены на страницах издания Nature Ecology.

Антропологи: Неандертальцы предпочитали убивать добычу руками


Ученые отмечают, что человечество использует в пище мясо животных уже более 2,5 млн лет, однако ранее было неясно, как именно первобытные люди охотились. Не так давно археологам повезло, когда при раскопках котлована древнего озера было найдено около 200 скелетов ланей, часть из которых умерла от лап хищников, а другие погибли во время охоты.

Используя современное оборудование, ученые восстановили образ лани, установив причину смерти - попадание копья в позвоночник с близкого расстояния. Раны не успели затянуться, отмечают антропологи, поэтому животное погибло сразу после нападения первобытного человека. Вероятно, охота велась из засады.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 18:30
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