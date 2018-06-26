АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших НЛО согласно исследованиям ученых
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Трехпалая перуанская мумия Мария принадлежит неизвестному науке виду человека – Ученые

Британские ученые после анализа ДНК выяснили, что трехпалая перуанская мумия Мария принадлежит неизвестному науке виду человека. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Он жил на планете 2000 лет назад, имея 98% генов, принадлежащих приматам, но оставшиеся аналоги пока не идентифицированы. Когда мумии были найдены, они стали сенсацией для специалистов, сразу ставших говорить об останках пришельцев. Все существа имели вытянутые черепа вместе с другими аномалиями, отличающими их от человека.

Трехпалая перуанская мумия Мария принадлежит неизвестному науке виду человека – Ученые


Сейчас эксперты отметили, что останки не имеют отношения к внеземным цивилизациям, а необычный внешний вид является результатом рук умельцев, желающих выгодно продать необычные товары коллекционерам. Но мощные нижние клыки без отверстий для ушей в черепах подлинные, вот только о таких людях никто ничего не знает.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ани Лорак решила провести время с близкими людьми
Wi-Fi Alliance приступил к сертификации стандарта
Трамп рассказал об идиллии в отношениях с супругой
Поклонники обвинили Филиппа Киркорова в баловстве
Алена Шишкова показала стройные ноги в
Пользователи Сети сравнили Любовь Толкалину с
Чат-бот Воронежских студентов попал в финал
На испытаниях замечен Audi E-Tron Quattro с
В Техасе жители были шокированы видом мертвой
Анастасия Решетова получила в подарок от Тимати
Болеющий Дима Билан пропал с социальных сетей
Буддийский монах погрузился в медитацию после ДТП
Поклонники Кети Топурии были недовольны ее
Ученые: Чрезмерная радость может стать причиной
Опрос: Россияне считают кредитование - рабством и
Ученые рассказали о секретах древнего климата
Смартфон LG V35 ThinQ позволит выбирать сотового
Новый образ Шерон Стоун омолодил ее на 30 лет
Названы самые дорогие для проживания экспатов
Диана Гурцкая назвала смерть поэта Андрея
В Индии женщина на новоселье отравила больше 100
Ученые разработали состав инсулиновых таблеток
Армен Джигарханян женился на Виталине
Бритни Спирс на грани нервного срыва
В Анапе дайвер прокатился на огромной акуле и
Ученые изучили эволюцию липидов в тканях
Принц Гарри подогрел слухи о беременности Меган
Учёные рассказали неизвестные факты о поцелуях
Система Nvidia предоставляет мощности для пяти из
Подписчики раскритиковали модные тапочки звезды
Просмотреть все новости