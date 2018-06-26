Трехпалая перуанская мумия Мария принадлежит неизвестному науке виду человека – Ученые

Он жил на планете 2000 лет назад, имея 98% генов, принадлежащих приматам, но оставшиеся аналоги пока не идентифицированы. Когда мумии были найдены, они стали сенсацией для специалистов, сразу ставших говорить об останках пришельцев. Все существа имели вытянутые черепа вместе с другими аномалиями, отличающими их от человека.Сейчас эксперты отметили, что останки не имеют отношения к внеземным цивилизациям, а необычный внешний вид является результатом рук умельцев, желающих выгодно продать необычные товары коллекционерам. Но мощные нижние клыки без отверстий для ушей в черепах подлинные, вот только о таких людях никто ничего не знает.