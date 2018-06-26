Американец опубликовал в сетях редкое фото снежного человека

Мужчина совершал конный поход рядом с Хикарилья, где находится территория апачей. Они часто рассказывали об ужасном монстре, уничтожающем их скот и пугающем людей с 70-х годов. Ночью все участники тура слышали возле палаток дыхание огромного существа, а утром решили запечатлеть себя на фоне ручья.Тогда никто не заметил присутствия йети, но в кадре отчетливо виден силуэт чудовища, скрывающегося за деревьями. Свидетель события показал материалы экспертам во время конференции, после чего многие люди не сомневались, что на них виден настоящий снежный человек. Вот только до сих пор никто не может поймать это создание из другого мира.