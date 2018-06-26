Егор Крид планирует в ближайшее время стать отцом

Егор Крид взволновал своих поклонников постом в Instagram. Фанаты шоу "Холостяк" так и не смогли добиться правды насчёт характера отношений исполнителя с победительницей проекта Дарьей Клюкиной. Теперь Крид шокировал подписчиков новостью о скором отцовстве.Егор Крид отпраздновал свой день рождения 25 июня. В этот день на страничке исполнителя появился пост со словами благодарности. Настоящим шоком для поклонников стали слова Крида о его планах стать отцом в ближайшие годы. Холостяк намерен в воспитании своих детей полностью равняться на родителей. Подписчики звезды с воодушевлением приняли эту новость, большинство конечно же захотели знать, с кем планирует Крид завести ребёнка. Пока рэпер оставил имя своей возлюбленной в секрете.