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Егор Крид планирует в ближайшее время стать отцом

Егор Крид поделился с поклонниками планами на ближайшее будущее. Оказывается, герой шоу "Холостяк" всерьёз подумывает завести ребёнка. Исполнитель сообщил, что уже в ближайшие годы станет отцом.

Егор Крид планирует в ближайшее время стать отцом


Егор Крид взволновал своих поклонников постом в Instagram. Фанаты шоу "Холостяк" так и не смогли добиться правды насчёт характера отношений исполнителя с победительницей проекта Дарьей Клюкиной. Теперь Крид шокировал подписчиков новостью о скором отцовстве.

Егор Крид планирует в ближайшее время стать отцом


Егор Крид отпраздновал свой день рождения 25 июня. В этот день на страничке исполнителя появился пост со словами благодарности. Настоящим шоком для поклонников стали слова Крида о его планах стать отцом в ближайшие годы. Холостяк намерен в воспитании своих детей полностью равняться на родителей. Подписчики звезды с воодушевлением приняли эту новость, большинство конечно же захотели знать, с кем планирует Крид завести ребёнка. Пока рэпер оставил имя своей возлюбленной в секрете.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:30
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