Конспирологи уверены, что Стоунхендж был создан пришельцами

Согласно официальной науке, Стоунхендж начали строить примерно в 3000 году до н.э. Многие специалисты считают, что возведение этого уникального сооружения проводилось с применением передовых современных методик, включая расчеты теоремы Пифагора.Но доказательств этому нет, да и сама теорема была открыта миру только спустя 2000 лет, после начала строительства Стоунхенджа. Поэтому конспирологи решили, что без инопланетного вмешательства это дело состояться не могло в принципе.Другим доводом стало то, что для людей того периода строение и архитектура Стоунхенджа являются слишком сложными. А значит, только инопланетянам могло понадобиться это загадочное и мистическое сооружение.Осталось только разобраться с тем, как и для чего оно было построено. Ответы на этот «простой» вопрос ученые безрезультатно ищут на протяжении веков.