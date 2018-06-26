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Конспирологи уверены, что Стоунхендж был создан пришельцами

Сторонники конспирологических гипотез пришли к выводу, что легендарный Стоунхендж был создан инопланетными пришельцами. И случилось это за две тысячи лет до появления теоремы Пифагора, метод расчета которой был использован при возведении древнего мегалита.

Конспирологи уверены, что Стоунхендж был создан пришельцами

Согласно официальной науке, Стоунхендж начали строить примерно в 3000 году до н.э. Многие специалисты считают, что возведение этого уникального сооружения проводилось с применением передовых современных методик, включая расчеты теоремы Пифагора.

Но доказательств этому нет, да и сама теорема была открыта миру только спустя 2000 лет, после начала строительства Стоунхенджа. Поэтому конспирологи решили, что без инопланетного вмешательства это дело состояться не могло в принципе.

Другим доводом стало то, что для людей того периода строение и архитектура Стоунхенджа являются слишком сложными. А значит, только инопланетянам могло понадобиться это загадочное и мистическое сооружение.

Осталось только разобраться с тем, как и для чего оно было построено. Ответы на этот «простой» вопрос ученые безрезультатно ищут на протяжении веков.

 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 17:15
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