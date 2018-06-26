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Екатерина Климова поделилась трогательным фото двухлетней дочери

Известная российская актриса Екатерина Климова в своем микроблоге поделилась трогательным фото двухлетней дочери Бэллы.

Екатерина Климова поделилась трогательным фото двухлетней дочери


У Климовой четверо детей. После рождения самой младшей актриса очень быстро вернулась к работе: ее физическая форма выше всяких похвал. Екатерина часто появляется на светских мероприятиях. Малышку с собой она, естественно, не берет, а вот ее фото с удовольствием делится со своими поклонниками.

Екатерина Климова поделилась трогательным фото двухлетней дочери


На это раз маленькая Бэлла запечатлена с ярким плюшевым футбольным мячом. Таким образом знаменитая мама вместе с дочерью поддержали российскую сборную по футболу. А в комментарии к фото Климова пожелала футболистам удачи!

Чуть ранее Екатерина Климова в Instagram делилась с подписчиками видео, как маленькая Белла кормит собаку.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 16:45
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