Екатерина Климова поделилась трогательным фото двухлетней дочери

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 13 Июн 2018 в 6:08 PDT

У Климовой четверо детей. После рождения самой младшей актриса очень быстро вернулась к работе: ее физическая форма выше всяких похвал. Екатерина часто появляется на светских мероприятиях. Малышку с собой она, естественно, не берет, а вот ее фото с удовольствием делится со своими поклонниками.На это раз маленькая Бэлла запечатлена с ярким плюшевым футбольным мячом. Таким образом знаменитая мама вместе с дочерью поддержали российскую сборную по футболу. А в комментарии к фото Климова пожелала футболистам удачи!Чуть ранее Екатерина Климова в Instagram делилась с подписчиками видео, как маленькая Белла кормит собаку.