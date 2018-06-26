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Ученые: Употребление яиц после тренировки способствует укреплению мышц

Актуальные исследования позволили ученым делать вывод о пользе употребления яиц после спортивных тренировок. Подобная коррекция питания позволит в значительной степени укрепить мышцы и поднять общий тонус, о чем пишет таблоид Daily Mail.

Ученые: Употребление яиц после тренировки способствует укреплению мышц


Добавление яиц в рацион способствует восстановлению организма после изнуряющих физических перегрузок. Нет нужды тратиться на дорогие пищевые добавки, ведь яйца справляются с этой задачей на все 100%.

К тому же фитнес-продукты зачастую содержат в себе вредные примеси и могут иметь побочные последствия негативного характера, тогда как яйца ни в чем подобном замечены не были.

Ученые отметили, что для получения положительного результата достаточно употреблять яйца дважды в неделю. При этом наиболее полезными были признаны яйца в вареном виде.

Среди преимуществ яичной диеты специалисты назвали обеспечение организма витаминами группы В, снижение чувства голода и эффективное избавление от лишнего веса. Любители яиц могут похвастаться здоровым видом волос, кожи и ногтей, а также сильными мышцами и хорошей памятью.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 16:30
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