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Меган Маркл пришлось отказаться от любимых блюд ради короны

Всем известно, что королевским особам нужно безукоризненно исполнять все прописанные правила и законы, которые новоиспеченная супруга принца Гарри Уэльского, Меган Маркл, уже прочувствовала на себе. Герцогини Сассекской пришлось отказаться от любимых блюд ради короны.

Меган Маркл пришлось отказаться от своих любимых блюд ради короны. Одно из таких блюд - это филиппинское адобо из курицы, ведь там чрезмерное количество чеснока, а это не позволительно для королевской особы.

Меган Маркл пришлось отказаться от любимых блюд ради короны

По британских правилам, королевским представителям не позволительно есть как лук, так и чеснок, поскольку после него появляется неприятный запах изо рта. Вся монаршая семья ежедневно ходит на различные встречи, общается с людьми, поэтому им нельзя допускать подобной оплошности. Да и сама правящая особа Елизавета II терпеть не может эти приправы.

Однако, стало ясно, что если никаких встреч не будет, Меган Маркл сможет себя побаловать любимым блюдом. Герцогине Сассекской также пришлось оставить привычные откровенные наряды любимых для нее темных цветов и начать одеваться в более сдержанную одежду пастельных оттенков.

Меган Маркл пришлось отказаться от любимых блюд ради короны

Также королевским особам запрещается накрашенные ногти – только аккуратные и ухоженные руки без вызывающего или яркого лака.
 
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Общество / Культура
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 15:45
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