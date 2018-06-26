Ученые: Кислые напитки повышают азартность

Добровольцы, принимающие участие в эксперименте, должны были надуть виртуальный воздушный шар с помощью кнопки. Больше нажатий – больше шар, но в любой момент может лопнуть. Во время проведения опыта подавались различные напитки: кислые, сладкие и нейтральные. Выяснилось, что люди, которые предпочли кислые коктейли, рисковали на 40% чаще остальных. Их шары лопались чаще, но в итоге, денег они заработали больше. Как говорится, кто не рискует…А вот сладкие белковые напитки, наоборот, способствовали более разумному поведению подопытных. Они рисковали меньше, но и материальный результат тоже оказался ниже. В общем, думайте сами: пить кислое или сладкое – рисковать или нет.