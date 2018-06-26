Ученые: Кислые напитки повышают азартность
О таком неожиданном эффекте от употребления кислых напитков сообщают ученые на сайте Меддейли. Речь идет об игроках и азартных играх. Опытным путем доказано, что напитки с кислым вкусом повышают азартность и делают поступки человека более рискованными.
Добровольцы, принимающие участие в эксперименте, должны были надуть виртуальный воздушный шар с помощью кнопки. Больше нажатий – больше шар, но в любой момент может лопнуть. Во время проведения опыта подавались различные напитки: кислые, сладкие и нейтральные. Выяснилось, что люди, которые предпочли кислые коктейли, рисковали на 40% чаще остальных. Их шары лопались чаще, но в итоге, денег они заработали больше. Как говорится, кто не рискует…
А вот сладкие белковые напитки, наоборот, способствовали более разумному поведению подопытных. Они рисковали меньше, но и материальный результат тоже оказался ниже. В общем, думайте сами: пить кислое или сладкое – рисковать или нет.
Добровольцы, принимающие участие в эксперименте, должны были надуть виртуальный воздушный шар с помощью кнопки. Больше нажатий – больше шар, но в любой момент может лопнуть. Во время проведения опыта подавались различные напитки: кислые, сладкие и нейтральные. Выяснилось, что люди, которые предпочли кислые коктейли, рисковали на 40% чаще остальных. Их шары лопались чаще, но в итоге, денег они заработали больше. Как говорится, кто не рискует…
А вот сладкие белковые напитки, наоборот, способствовали более разумному поведению подопытных. Они рисковали меньше, но и материальный результат тоже оказался ниже. В общем, думайте сами: пить кислое или сладкое – рисковать или нет.
Наука
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 16:00