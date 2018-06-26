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В сеть выложили снимки салона нового седана Chery Arizzo GX

Накануне в сети появились фотографии салона седана Chery Arizzo GX. Внешний дизайн данной модели автомобиля был представлен на Пекинском автосалоне весной текущего года.

В сеть выложили снимки салона нового седана Chery Arizzo GX


Интерьер нового седана Chery Arizzo GX имеет общие детали с салонами других моделей марки. В частности, в салоне автомобиля установлен большой дисплей мультимедийной системы и цветной экран бортового компьютера.

В подкапотном пространстве седана установлен бензиновый турбомотор ёмкостью 1,5 литра, генерирующий 147 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается либо вариатор CVT, либо «механика» на 5 диапазонов.

Автомобиль Chery Arizzo GX построен на архитектуре М1Х, разработанной совместно с инженерами британской компании Jaguar Land Rover. Внешний дизайн автомобиля имеет сходство с внедорожником Chery Tiggo 8.
 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:30
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