В сеть выложили снимки салона нового седана Chery Arizzo GX

Интерьер нового седана Chery Arizzo GX имеет общие детали с салонами других моделей марки. В частности, в салоне автомобиля установлен большой дисплей мультимедийной системы и цветной экран бортового компьютера.В подкапотном пространстве седана установлен бензиновый турбомотор ёмкостью 1,5 литра, генерирующий 147 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается либо вариатор CVT, либо «механика» на 5 диапазонов.Автомобиль Chery Arizzo GX построен на архитектуре М1Х, разработанной совместно с инженерами британской компании Jaguar Land Rover. Внешний дизайн автомобиля имеет сходство с внедорожником Chery Tiggo 8.