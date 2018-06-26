Фаната возмущены, что Яна Рудковская позволила сыну обидеть девочку

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 23 Июн 2018 в 11:15 PDT

На представлении коллекции детской мебели продюсер Яна Рудковская шокировала публику своими способами воспитания сына. Пользователи Сети раскритиковали знаменитость и ее наследника.Сын Рудковской повел себя очень грубо с дочкой модели Елены Перминовой, Аришей. Детей хотели сфотографировать вместе в детском домике. Яна предложила Александру и Арише взяться за руки, но девочка отказалась. Она прятала руку от мальчика, но тот продолжал настаивать. Вскоре продюсер сказала сыну тянуть девочку за обе руки. Мать Ариши против такого поведения выступать не стала, но девочка опять ответила отказом.Поклонники Рудковской оказались шокированы грубостью и недовольны воспитанием мальчика. Многие сказали, что не допустили бы такого со своими детьми. Фанаты уверенны, что поведение мальчика приведет к нелюдимости, ведь он мало общается с другими детьми. Многие приводили пример семьи Галкина и Пугачевой – они считают, что Рудковской следует взять пример с их метода воспитания.