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Фаната возмущены, что Яна Рудковская позволила сыну обидеть девочку

Сын известного продюсера Яны Рудковской, Александр, продемонстрировал грубость относительно дочки модели Елены Перминовой, Ариши. Такое поведение шокировало пользователей Сети.

На представлении коллекции детской мебели продюсер Яна Рудковская шокировала публику своими способами воспитания сына. Пользователи Сети раскритиковали знаменитость и ее наследника.

Фаната возмущены, что Яна Рудковская позволила сыну обидеть девочку

Сын Рудковской повел себя очень грубо с дочкой модели Елены Перминовой, Аришей. Детей хотели сфотографировать вместе в детском домике. Яна предложила Александру и Арише взяться за руки, но девочка отказалась. Она прятала руку от мальчика, но тот продолжал настаивать. Вскоре продюсер сказала сыну тянуть девочку за обе руки. Мать Ариши против такого поведения выступать не стала, но девочка опять ответила отказом.

Фаната возмущены, что Яна Рудковская позволила сыну обидеть девочку

Поклонники Рудковской оказались шокированы грубостью и недовольны воспитанием мальчика. Многие сказали, что не допустили бы такого со своими детьми. Фанаты уверенны, что поведение мальчика приведет к нелюдимости, ведь он мало общается с другими детьми. Многие приводили пример семьи Галкина и Пугачевой – они считают, что Рудковской следует взять пример с их метода воспитания.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 15:15
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