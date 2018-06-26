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«Роскачество» перечислило регионы с лучшим хлебом

Эксперты «Роскачества» провели масштабное исследование по установлению качества хлеба, продаваемого в 62 российских регионах. По итогам работы был составлен список регионов с самым лучшим хлебом, но Москва в этот ТОП не вошла.

«Роскачество» перечислило регионы с лучшим хлебом

На протяжении года анализировались образцы нарезного пшеничного батона 176 торговых марок, которые проходили проверку сразу по множеству параметров. Хлеб тестировался на наличие пестицидов, плесени, тяжелых металлов и прочих вредных веществ. Проверка шла по количеству клейковины, зольности, на предмет наличия бактерий.

Из числа прошедших проверку торговых марок 54% были признаны качественными и безопасными, и только у 14% были выявлены нарушения и не соответствие требованиям отечественного законодательства.

В числе безусловных лидеров по качеству хлеба оказались Астраханская, Оренбургская, Самарская, Нижегородская, Волгоградская области, а также Ставрополье.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 14:45
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