«Роскачество» перечислило регионы с лучшим хлебом

Эксперты «Роскачества» провели масштабное исследование по установлению качества хлеба, продаваемого в 62 российских регионах. По итогам работы был составлен список регионов с самым лучшим хлебом, но Москва в этот ТОП не вошла.
На протяжении года анализировались образцы нарезного пшеничного батона 176 торговых марок, которые проходили проверку сразу по множеству параметров. Хлеб тестировался на наличие пестицидов, плесени, тяжелых металлов и прочих вредных веществ. Проверка шла по количеству клейковины, зольности, на предмет наличия бактерий.
Из числа прошедших проверку торговых марок 54% были признаны качественными и безопасными, и только у 14% были выявлены нарушения и не соответствие требованиям отечественного законодательства.
В числе безусловных лидеров по качеству хлеба оказались Астраханская, Оренбургская, Самарская, Нижегородская, Волгоградская области, а также Ставрополье.