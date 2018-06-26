«Роскачество» перечислило регионы с лучшим хлебом

На протяжении года анализировались образцы нарезного пшеничного батона 176 торговых марок, которые проходили проверку сразу по множеству параметров. Хлеб тестировался на наличие пестицидов, плесени, тяжелых металлов и прочих вредных веществ. Проверка шла по количеству клейковины, зольности, на предмет наличия бактерий.Из числа прошедших проверку торговых марок 54% были признаны качественными и безопасными, и только у 14% были выявлены нарушения и не соответствие требованиям отечественного законодательства.В числе безусловных лидеров по качеству хлеба оказались Астраханская, Оренбургская, Самарская, Нижегородская, Волгоградская области, а также Ставрополье.