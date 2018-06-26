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Искусственный интеллект научили определять фальшивые фото

Разработчиками компании Adobe презентована новая программа для анализа фотографий, с возможностью определения маркеров, определяющих фальшивое изображение. Все действия совершает искусственный интеллект. Официальный релиз пока не обсуждается, но получены отличные результаты тестирования.

Довольно давно используются возможности редактирования фото с целью улучшения содержательного или художественно-композиционного соотношений. Программой, вроде Adobe Photoshop, доведено это до высшего уровня. Только появились минусы в виде поддельных фотофактов. Это «утки», ставшие распространенным явлением, приводящим в замешательство большинство людей. Иногда опровергнуть наличие поддельного фотофакта невозможно. Найти способ решили в компании Adobe, с целью повышения доверия к цифровым медиа и борьбе с «утками». Для этих целей привлекли искусственный интеллект.
Искусственный интеллект научили определять фальшивые фото


Разработчики объяснили, что любое изменение всегда оставляет след, иногда незаметный человеческому глазу, не воспринимающему пиксельный уровень. Признаки манипуляций с фото доступны искусственному интеллекту, определит это он за несколько секунд. Adobe совместно с учеными из Университета штата Мэриленд, обучали машинный интеллект нахождению следов путем сравнения десятков тысяч подделок и оригиналов изображений. Программа научилась вычислять места изменений на фото и определять метод манипуляций.

Метод еще не идеален, сообщили в компании, но является эффективным при выявлении «уток». Про доступность продукта нет информации, известна только востребованность программы, так как в информационной среде огромное количество цифровых подделок.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:30
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