Кроссоверы Chery Tiggо 4 и Chery Tiggо 7 приехали в Россию

Компания Chery устроила по России пробег кроссоверов, в их числе две новые модели, которые на российском рынке ещё не продаются, их дебют ожидается в течение этого года. В частности, автомобиль Chery Tiggo 4 на российском рынке появится в продаже осенью этого года, а кроссовер Chery Tiggo 7 дебютирует либо в конце нынешнего года, либо в начале следующего года.Подробную информацию о новинках для России китайские производители держат в секрете. При этом отмечается, что в Китае кроссовер Chery Tiggo 4 реализуется под названием Tiggо 5x, в его моторной линейке присутствует 1,5-литровых агрегат, выдающий 147 лошадиных сил, а также атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 122 «лошади».