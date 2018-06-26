Кроссоверы Chery Tiggо 4 и Chery Tiggо 7 приехали в Россию
Кроссоверы Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 4 и Tiggo 7 компании Chery перевозили зарубежных футбольных болельщиков в Москву и Санкт-Петербург. При этом отмечается, что модели Tiggo 4 и Tiggo 7 в России ещё не продаются.
Компания Chery устроила по России пробег кроссоверов, в их числе две новые модели, которые на российском рынке ещё не продаются, их дебют ожидается в течение этого года. В частности, автомобиль Chery Tiggo 4 на российском рынке появится в продаже осенью этого года, а кроссовер Chery Tiggo 7 дебютирует либо в конце нынешнего года, либо в начале следующего года.
Подробную информацию о новинках для России китайские производители держат в секрете. При этом отмечается, что в Китае кроссовер Chery Tiggo 4 реализуется под названием Tiggо 5x, в его моторной линейке присутствует 1,5-литровых агрегат, выдающий 147 лошадиных сил, а также атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 122 «лошади».