Музыка поможет выучить языки - доказали ученые
Ученые из Массачусетского технологического института в ходе проведения масштабных опытов доказали, что музыка поможет выучить иностранные языки. Ритмичные звуки помогают человеческой памяти активнее осуществлять свои возможности.
Опыты были проведены в детском саду. Детей разделили на две группы. Обе должны были изучать иностранные языки. Участники одной из групп параллельно посещали уроки музыки. Через месяц проверили знания у детей из двух групп, и оказалось, что слушающие музыку участники эксперимента запомнили иностранные слова лучше!
Аналогичные исследовательские работы были проведены учеными в Пекинском педагогическом университете. Участниками эксперимента стали студенты.
Теперь стало очевидным, что музыка имеет не только духовное и эмоциональное значение, но еще и может использоваться для укрепления человеческой памяти.
Опыты были проведены в детском саду. Детей разделили на две группы. Обе должны были изучать иностранные языки. Участники одной из групп параллельно посещали уроки музыки. Через месяц проверили знания у детей из двух групп, и оказалось, что слушающие музыку участники эксперимента запомнили иностранные слова лучше!
Аналогичные исследовательские работы были проведены учеными в Пекинском педагогическом университете. Участниками эксперимента стали студенты.
Теперь стало очевидным, что музыка имеет не только духовное и эмоциональное значение, но еще и может использоваться для укрепления человеческой памяти.
Наука
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 13:15