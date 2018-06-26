Музыка поможет выучить языки - доказали ученые

Опыты были проведены в детском саду. Детей разделили на две группы. Обе должны были изучать иностранные языки. Участники одной из групп параллельно посещали уроки музыки. Через месяц проверили знания у детей из двух групп, и оказалось, что слушающие музыку участники эксперимента запомнили иностранные слова лучше!Аналогичные исследовательские работы были проведены учеными в Пекинском педагогическом университете. Участниками эксперимента стали студенты.Теперь стало очевидным, что музыка имеет не только духовное и эмоциональное значение, но еще и может использоваться для укрепления человеческой памяти.